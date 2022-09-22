شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما: أسعى دائما لتقديم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور خلال افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: "سعيدة جدا بهذا المهرجان كواحدة من أبناء الدراما، وأتمنى أن يستمر ويكون في نجاح دائم".

وتابعت: "أخشى عمل أي عملية تجميلية تؤثر على شكلى، وقدمت أعمالا كنت فخورة أنني جزءا منها، وأحاول دائما أن أعمل كل شيء يقربني من الشخصية سواء شكلاً أو موضوعاً، ولو تعلمت شيئا خلال مشواري فهو أنني أختار أعمالا أقدم فيها الجديد".

وعن جديدها قالت: "منتظرة حاليا (الغرفة 207) وهو دور مختلف تماما، وكذلك (أزمة منتصف العمر) أقدم فيه دورا قريبا من قلبي".

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.