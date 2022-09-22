شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يشكر حضور مهرجان القاهرة للدراما ويؤكد: أتمنى وصوله للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان يحيى الفخراني، خلال كلمته بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما والذي يرأس دورته الأولى: "بشكر كل الحضور وأقول لهم منورين، فبدونكم المهرجان مش هينور، فشكرا جزيلا بحضوركم وشكر واجب للقائمين على هذا المهرجان، وهي نقابة المهن التمثيلية وشركة pod، وكل من ساعد في إنجاح هذا الحدث اليوم".

وتابع: "عاصرت الدراما منذ البداية ومنذ مهرجان الإذاعة والتليفزيون وسعادتي لوجود مهرجان الدراما برغم أنه عاد على استحياء، فالدورة هذه هي دورة تجريبية على الأعمال اللي قدمت في رمضان العام الماضي، ولكن خلال الدورة القادمة ستشارك كل الأعمال سواء داخل أو خارج رمضان بجانب الأعمال والإنتاج العربي، وأتمنى أن يصل المهرجان للعالمية. فكل تمنياني بالازدهار والرقي، احنا كبلاد في احتياج للدراما أكثر لأن بها جزء تعليمي ووعي أكثر من رفاهية المتعة الفنية".

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.