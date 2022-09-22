شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما: أتمنى نجاح المهرجان وأن يصل للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إيهاب فهمي أثناء استضافته مع الإعلامية سالي شاهين بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما: "لا بد أن نشكر نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي وكذلك الشركة المتحدة على مهرجان القاهرة للدراما، فهذا المهرجان استغرق مجهودا كبيرا خلال شهرين ليخرج بهذا الشكل، فهو بمثابة عُرس فني، ويعني أن مصر موجودة والفن المصري موجود، فهو مهرجان وليد ونتمنى نجاحه وأن يصل للعالمية مش المصرية فقط".

وعن دوره في مسلسل ملف سري قال: "قدمنا جميعا أدوارنا بشكل جيد، ففكرة تقديم شخصية بأدائين مختلفين أمر صعب ولكن وفقني الله فيه، وكان النجاح حليف العمل كله".

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.



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