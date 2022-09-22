طرد وزحمة وتدافع.. ماذا حدث مع محمد رمضان في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان محمد رمضان بأحد مقاهي مدينة الإسكندرية، وعلق البعض على الفيديو أن عدد من الأفراد قاموا بطرده من المقهي، بينما ظهر محمد رمضان وهو يخرج من المقهى وسط الجمهور ولم يتعرض أحد له.

بداية القصة

بدأت القصة حينما نشر محمد رمضان مقطع فيديو اليوم عبر إنستجرام، يرد فيه على حملة "إسكندرية لا ترحب بيك" التي شهدتها مواقع التواصل الحملة المناهضة، للحفل الذي أعلن "رمضان" عن إقامته في الإسكندرية.

وقال محمد رمضان: "مساء الخير عليكم جميعا، السيد محافظ الشرقية السابق بيدعم حملة إسكندرية لا ترحب بيك، والجرايد الرسمية المصرية بتدعم الحملة، الشركة المنظمة للحفلة باعت 70% من التذاكر، مع إن الحفلة كمان 17 يوم يعني لسه بدري، حلو يا سيادة المحافظ أنا اتقالي إسكندرية لا ترحب بيك".

وأضاف: "أنا هقوم ألبس دلوقت وأنزل إسكندرية، وربنا يقدرني وأدخل جوه كل منطقة دلوقتي في إسكندرية أتاكد، هل الشعب لما بيطلب حاجة هتعمل زيي دلوقتي وتنزل الشارع، وتسأل الغلابة تقولهم إنتوا فعلا زعلانين من ده ولا لأ، أنا سمعت إن اسكندرية لا ترحب بيك وحضرتك بتدعم الحملة، أنا نازل إسكندرية دلوقتي على رجلي من غير بنئادم حراسة".

بث مباشر

ظهر محمد رمضان في بث مباشر عبر حسابه بموقع فيسبوك بعدها، ليؤكد أنه وصل إسكندرية وطالب جمهوره بترشيح مكان يتناول فيه الطعام.

بعدها قام رمضان بنشر عدد من مقاطع فيديو "بث مباشر" يظهر فيها بعدد من الأماكن بالإسكندرية وسط صيحات جمهوره الذين حرصوا على التقاط الصور معه، كما تفاعل مع جمهوره الذين أثنوا عليه بعبارات مثل "يا نجم"، "بحبك يا رمضان".

اندفاع وطرد وزحام

نشرت صفحة عبر موقع فيسبوك مقطع فيديو قيل في عنوانه "طرد محمد رمضان من مقهى بالإسكندرية" وبالعودة إلى الفيديو نجد أن رمضان كان يجلس في المقهى وسط زحام شديد وتدافع كبير من الجمهور.

هذا التدافع لم يظهر فيه هل كان بقصد طرد رمضان من المكان، أم بهدف التقاط الصور معه خاصة أن المقهى لا يمكن أن يستوعب هذا القدر من الجمهور.

وفي نهاية المهرجان يظهر محمد رمضان وهو يخرج من المقهى وسط الجمهور دون وجود حراسة شخصية ترافقه، ولم يتعرض لأذى

فيديوهات من شوارع الإسكندرية

بعد تداول هذا الفيديو نشر محمد رمضان عدد من مقاطع الفيديو في "بث مباشر" عبر صفحته بموقع فيسبوك وسط جمهوره وصيحات الإعجاب والإشادات من جمهور الإسكندرية.