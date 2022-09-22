"مربوحة أفضل ممثلة صاعدة" القائمة الكاملة للجوائز الرسمية لمهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أقيمت اليوم، فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، وحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وجاءت الجوائز الرسمية لمهرجان القاهرة للدراما، كالتالي:

أفضل تتر مسلسل: المشوار

أفضل موسيقى تصويرية: خالد الكمار - مسلسل "فاتن أمل حربي"

أفضل ديكور: أحمد عباس- مسلسل جزيرة غمام

أفضل تصوير: إسلام عبد السميع- مسلسل جزيرة غمام

أفضل مؤلف: عبد الرحيم كمال- مسلسل جزيرة غمام

أفضل مخرج: كاملة أبو ذكري- مسلسل بطلوع الروح (تسلمتها عنها الفنانة إلهام شاهين ومنة شلبي، أبطال العمل)

أفضل ممثلة صاعدة: رحمة أحمد- مسلسل الكبير أوي6.(شخصية مربوحة)

أفضل ممثل صاعد: نور النبوي- مسلسل راجعين يا هوى

أفضل ممثلة دور ثاني: ندى موسى- مسلسل المشوار

أفضل ممثل دور ثاني: رياض الخولي- مسلسل جزيرة غمام

أفضل مسلسل كوميدي: مسلسل راجعين يا هوى

أفضل ممثلة: منة شلبي- مسلسل بطلوع الروح

أفضل ممثل: أحمد أمين- جزيرة غمام

أفضل مسلسل تلفزيوني: جزيرة غمام

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما في مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.