أحدث ظهور للفنانة مشيرة إسماعيل في مهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، فيديو تظهر فيه الفنانة مشيرة إسماعيل.

الفنانة مشيرة إسماعيل حضرت فعاليات مهرجان القاهرة للدراما والذي أقيم مساء أمس الأربعاء بمركز المنارة للمؤتمرات.

وظهرت "مشيرة" بكامل أناقتها مرتدية حجاب أبيض وبدلة سوداء لفتت الأنظار لها.

"مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.