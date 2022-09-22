تكريم أبطال مسلسلي "الاختيار" و "العائدون" في مهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أقيمت فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، وحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وتم تكريم أبطال مسلسل "الاختيار"، وقال الفنان أحمد السقا، أثناء الكلمة: : "أنا اتفطمت فنيا على إيدين الفنان يحيي الفخراني"، ورد: "الحمد لله أنك فلحت"، كما تم تكريم أبطال مسلسل "العائدون"، ووجه الفنان أمير كرارة، الشكر للفنان أشرف زكي والشركة المتحدة والفنان يحيي الفخراني.

يذكر أن "مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما في مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.