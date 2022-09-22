6 فنانات بالحجاب على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

تألقت عدد من الفنانات بالحجاب على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة للدراما، والذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات.

الفنانات اللاتي ظهرن بالحجاب هن: الفنانة الكبيرة عفاف شعيب التي ظهرت ببدلة سوداء أنيقة، والفنانة الكبيرة مديحة حمدي التي ظهرت بفستان "كحلي" أنيق.

كما ظهرت الفنانة هلا رشدي مرتدية بدلة حمراء، بينما ظهرت الفنانة الكبيرة أمل إبراهيم بحجاب ذهبي.

كذلك ظهرت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني بفستان أبيض بنقوش ذهبية، وظهرت الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل بحجاب أبيض وبدلة سوداء

"مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.