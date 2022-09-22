شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة عن افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: خطوة مهمة والدراما تدخل بيوت كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هنا شيحة خلال استضافتها مع الإعلامية شيرين عفت بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما: "المهرجان خطوة مهمة جدا وكان لا بد من وجود مهرجان للدراما، لأن الدراما لها وقع مختلف علينا وتدخل بيوت الناس جميعا".

وعن مسلسل "راجعين يا هوى" قالت: "كنت سعيدة جدا في مسلسل راجعين يا هوي والسيناريو كان رائع، بالإضافة لكاست العمل وكنت سعيدة جدا بعملي مع خالد النبوي".

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.



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