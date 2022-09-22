شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى بافتتاح "القاهرة للدراما": أى تكريم للفنانين طبطبة على أكتافنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة داليا البحيري خلال استضافتها مع الإعلامية شيرين عفت بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما: "أود أن أشكر كل الزملاء القائمين على المهرجان وعلى رأسهم نقيبنا الدكتور أشرف زكي، لأنه كان لديه إصرار شديد أن يكون لدينا مهرجان تحت مظلة نقابتنا وتكريمنا من نقابتنا له طعم خاص، فأنا سعيدة بالمهرجان وبالدراما المصرية وأبارك لكل زملائى على الدورة الأولى من المهرجان".

وتابعت: "الفنان يبذل مجهودا كبيرا خلال عمله لإسعاد الجمهور، لذلك نكون سعداء بأي تكريم ويكون بمثابة طبطبة على أكتافنا".

وعن جديدها كشفت: "بدأت في بروفات عمل مسرحي بالمسرح القومي وهو (سيدتي الجميلة جدا) مع زميلي الفنان أحمد وفيق وإخراج الفنان محسن رزق".

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.



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