شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا: مهرجان القاهرة للدراما مكافأة لمجهودنا وتعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أنوشكا خلال استضافتها مع الإعلامية سالي شاهين، بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما: "المهرجان يعتبر مكافأة توازي تعبنا ومجهودنا في الدراما، فمنذ زمن كبير لم نقدم مهرجانا وريد كاربت بهذا الشكل.. المهرجان منظم جدا بالإضافة للمكرمين في المهرجان من وراء الكاميرا وهذا أمر جميل، المنافسة شيء جميل ووجود هدف تسعى لوصوله شيء رائع".

وعن دورها في مسلسل "راجعين يا هوي" قالت: "سعيدة بالدور وسعيدة بالعمل مع خالد النبوي ومع محمد سلامة، ولم أتخيل أن أستطيع تقديم كوميديا بهذا الشكل، ووفاء عامر كانت مكسبا كبيرا".

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.