نادية الجندي بفستان أسود أنيق مهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- إسلام فاروق:

حرصت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، على حضور مهرجان القاهرة للدراما والي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات.

وظهرت الفنانة الكبيرة بفستان أسود أنيق وتألقت على السجادة الحمراء بالحفل الذي حضره كوكبة من النجوم.

"مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.