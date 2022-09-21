داليا البحيري: التكريم من نقابة المهن التمثيلية له طعم خاص وأتمنى نجاح مهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

بدأت فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، والمقام حاليًا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، وحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وقالت الفنانة داليا البحيري: " أشكر الدكتور أشرف زكي وكل زمايلي الفنانين، خصوصا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اللي كان عنده إصرار يكون لينا مهرجان تحت مظلة الدولة والنقابة نقابتا، التكريم من مهرجانات مختلفة حاجة".

وتابعت:" وتكريمنا من النقابة حاجة كبيرة ولها طعم خاص وأنا سعيدة بالمهرجان وبالدراما المصرية اللي هي الدراما الرائدة في الوطن العربي ومبروك لكل زمايلي وإن شاء الله تكمل وتكون موجودة على طول".

وحرص عدد من الفنانين على الحضور، من بينهم، الفنان رياض الخولي، وعمرو رمزي، والموسيقار عادل حقي، بالإضافة إلى الفنان جمال عبد الناصر، والإعلامي رامي رضوان، وأمير المصري، وعبد الله مشرف، ومحمد سليمان، وعبد العزيز مخيون، والفنانة فادية عبد الغني، صابرين، وفكري صادق، ونجله مراد فكري صادق، أحمد صيام، صبري فواز، مها نصار وزوجها المخرج حسين المنباوي، هيثم سعيد وزوجته، إيهاب فهمي وزوجته، سميرة عبد العزيز، وسميحة أيوب.

يذكر أن "مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات.