"بالحجاب".. أحدث ظهور للفنانة أمل إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

وصلت قليل الفنانة أمل إبراهيم إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية لحضور مهرجان القاهرة للدراما، وظهرت الفنانة الكبيرة بحجاب "ذهبي" اللون وفستان أسود أنيق.

وكان آخر ظهور للفنانة أمل إبراهيم العام الماضي بإحدى حلقات "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.

"مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.