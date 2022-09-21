بالصور| أسرة جمال عبدالناصر ومها نصار وحسين المنباوي في مهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، عددا كبيرا من كبار نجوم الفن، في مقدمتهم أسرة الفنان جمال عبدالناصر، زوجته فاطمة الكاشف ونجلهما، محمد الصاوي، جمال سليمان، نادية الجندي، صبا الرافعي سميحة أيوب.

كما حضر مديحة حمدي، صبري فواز، داليا البحيري، هايدي موسى، عزة لبيب، عبدالله مشرف، هبة عبدالغني، فتوح أحمد، محمد عبدالرحمن، نهال عنبر، أحمد عبدالعزيز، مها نصار، المخرج حسين المنباوي.

وكان الإعلامي رامي رضوان وصل هو أيضا إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، استعدادا لمشاركته في تقديم فعاليات السجادة الحمراء للدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما.

"مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.