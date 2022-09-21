" داخل سيارة فارهة".. ياسمين صبري تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها من داخل إحدى السيارات الفارهة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة ياسمين صبري على إطلالتها بوضع رمز "قلب أحمر"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "عسل"، وعلق آخر: "قمر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2020.

وشارك في بطولة المسلسل أحمد مجدي، أشرف زكي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، نهال عنبر، محمد أبو داوود، ومن إخراج مرقس عادل.

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