فادية عبد الغني: "أتمنى أن يكون مهرجان الدراما تقليد سنوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

بدأت فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، والمقام حاليًا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، وحضورعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وقالت الفنانة فادية عبد الغني: "سعيدة للغاية، ودي خطوة رائعة، من نقابة المهن التمثيلية لأنها بتعيد أمجاد الدراما المصرية، ونتمنى أن يكون ذلك تقليد سنوي، لأن ده بيعطي للفنانين والمخرجين دفعة كبيرة، لأنه تقدير للأعمال الفنية".

وحرص عدد من الفنانين على الحضور، من بينهم، الفنان رياض الخولي، وعمرو رمزي، والموسيقار عادل حقي، بالإضافة إلى الفنان جمال عبد الناصر، والإعلامي رامي رضوان، وأمير المصري، وعبد الله مشرف، ومحمد سليمان، وعبد العزيز مخيون، والفنانة فادية عبد الغني، صابرين، وفكري صادق، ونجله مراد فكري صادق، أحمد صيام، صبري فواز، مها نصار وزوجها المخرج حسين المنباوي، هيثم سعيد وزوجته، إيهاب فهمي وزوجته، سميرة عبد العزيز، وسميحة أيوب.

يذكر أن "مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.