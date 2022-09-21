محمد رمضان يرد على محافظ الشرقية الأسبق: "هنزل إسكندرية على رجلي من غير حراسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رد الفنان محمد رمضان على حملة "إسكندرية لا ترحب بيك" التي شهدتها مواقع التواصل الحملة المناهضة، للحفل الذي أعلن "رمضان" عن إقامته في الإسكندرية.

وقال محمد رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: " مساء الخير عليكم جميعا، السيد محافظ الشرقية السابق بيدعم حملة إسكندرية لا ترحب بيك، والجرايد الرسمية المصرية بتدعم الحملة".

وتابع: "الشركة المنظمة للحفلة باعت 70% من التذاكر، مع إن الحفلة كمان 17 يوم يعني لسه بدري، حلو يا سيادة المحافظ أنا اتقالي إسكندرية لا ترحب بيك".

وأضاف: "أنا هقوم ألبس دلوقت وأنزل إسكندرية، وربنا يقدرني وأدخل جوه كل منطقة دلوقتي في إسكندرية أتاكد، هل الشعب لما بيطلب حاجة هتعمل زيي دلوقتي وتنزل الشارع، وتسأل الغلابة تقولهم إنتوا فعلا زعلانين من ده ولا لأ".

واستكمل: "أنا سمعت إن اسكندرية لا ترحب بيك وحضرتك بتدعم الحملة، أنا نازل إسكندرية دلوقتي على رجلي من غير بنئادم حراسة".

يذكر أن الحملة المطالبة بإلغاء الحفل المقرر إقامته في جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، بدأت عقب نشر الفنان محمد رمضان بوستر الترويج له عبر صفحته في موقع فيسبوك، ودشن رواد مواقع التواصل هاشتاج تحت عنوان "غير مرحب بك".