شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما ويشيد بالتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدراة وتحرير الخليج 365، حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، وأشاد القصاص بتنظيم المهرجان وبقدرة شركة pod على تنظيم مهرجان ضخم بهذا الحجم، وساعدها في ذلك خبراتها الكبيرة في المجال، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لحرصها على نقل الحدث مباشرة عبر قناة DMC وتجهيزات النقل الضخمة بحضور أهم المذيعين وأحدث التقنيات الحديثة.وحضر على السجادة الحمراء النجم أحمد عبد العزيز ومحسن منصور وحسام داغر .

يمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى: أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، ويتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC.



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