شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، برئاسة الفنان القدير يحيي الفخرانى، وبمشاركة نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكى، منهم، داليا البحيري، سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، جمال سليمان، صبري فواز، فكري صادق، محمد علي رزق، أحمد صيام وابنته بسنت، نهال عنبر وابنها المخرج حسام الحسيني، إيهاب فهمي وزوجته، مديحة حمدي، جاسمين طه، ياسمين رحمي.

يمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى: أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.