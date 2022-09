شكرا لقرائتكم خبر عن النجم أندرو جارفيلد يستمتع بعطلته على شواطئ المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثل أندرو جارفيلد اثناء استمتاعه بعطلته على شواطئ المكسيك الاثنين الماضي، حيث كان يمارس رياضة ركوب الأمواج مع أصدقائه.

وكان الممثل أندرو حضر حفل توزيع جوائز الايمي الأسبوع الماضي في لوس انجلوس، حيث نافس على جائزة أفضل دور في مسلسل Under the Banner of Heaven .

ومن ناحية آخرى أعلن موقع Entertainment Weekly أن جارفيلد سيشارك في العمل المقبل لـ دايفيد ليتش مخرج الجزء الثاني من فيلم DeadPool والذي سيكون عبارة عن سلسلة من الحلقات تحت مسمى Hot Air وتعود قصة العمل إلى كتاب Dirty Tricks، وسيلعب جارفيلد دور المليونير ريتشارد برانسون، كما يشارك النجم في النسخة الجديدة من المسلسل القصير Brideshead Revisited والذي تم طرحه أول مرة عام 1981.

وخلال هذا العام أضاف أندرو جارفيلد عدد من الجوائز إلى مسيرته كجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم موسيقي و جائزة اختيار النقاد لأفضل ممثل في فيلم بطل خارق و أخرى.

وظهر أندرو جارفيلد في فيلم Spider-Man: No Way Home مع كلا من توم هولاند و توبي ماجواير، والذي حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر وحقق 1.901 مليار دولار حول العالم، و حصل فيلم Spider-Man No Way Home على تقييم وصل إلى 93% من قبل 374 ناقدًا عالميًا، و98% من قبل أكثر من 25 ألف مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes وذلك منذ طرحه.



أندرو جارفيلد يمارس رياضة ركوب الأمواج