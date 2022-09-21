شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل "اليد اليمنى" لـ أحمد فهى فى مستر إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة رحاب الجمل تصوير مشاهدها فى فيلم "مس إكس" وتجسد فيه مساعدة أحمد فهمى بكل العمل، في استقطاب الرجال إلى شركته إذ يجسد فهمى ضمن أحداث الفيلم " شخصية صاحب شركة لطلاق الرجال عن زوجاتهم، ويتخذ من مركب مقرًا لتلك الشركة.

وصور النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد عددًا من مشاهد فيلم "مستر إكس" في دولة قبرص، حيث استمر التصوير هناك لمدة 5 أيام، بعد شهدت الأسابيع الماضية تصوير عدد من المشاهد فى الاستديوهات وكذلك في الغردقة لاسيما وأن أحداث الفيلم تتطلب التصوير في أماكن كثيرة.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ويسجل فيلم "مستر اكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.