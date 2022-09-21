" بقيت بتاخد ملايين".. فاروق فلوكس يوجه رسالة لـ محمد رمضان (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه الفنان فاروق فلوكس رسالة للفنان محمد رمضان بعد حديثه عن شخصية "صبي العالمة" التي قدمها في فيلم "الراقصة والسياسي".

وقال فاروق فلوكس في حديثه لـ "الخليج 365": "بقوله شكرا يا أخي، شكرا أنك شاب من الشباب الجديد، اللي بقيت بتاخد ملايين، وبقيت تهاجم كبار الفنانين القدامى، اللي هما حفروا الصخر ومكانوش بياخدوا المبالغ دي، وأنت ممثل كويس لكن بأدوار محدودة".

يذكر أن الفنان محمد رمضان قال أثناء لقائه مع الإعلامية نجوى إبراهيم على شاشة قناة "النهار": "استشهد بالتاريخ، أول بطلة مطلقة للفنان فريد شوقي كان اسمه حميدو، أول بطولة ليه، كان عامل دور تاجر مخدرات بيغلط مع بنت جسدت دورها الأستاذة هدى سلطان فبتحمل منه، فبيقتلها هي واللي في بطنها، ده قريب قوي من عبده موتة، الفكرة نبص شوية للتاريخ بتاعنا".

وأضاف: "نجوم كبار ورموز من رموز الفن المصري، في البدايات كانوا مضطرين يعملوا أدوار في بدايتهم لو هجوع مش هعملها، دور صبي عالمة عملها نجم كبير في بداياته، عمله مضطر، فأنا راجل في بداية حياتي ببحث عن فرصة".