"إيش جاب لجاب".. فاروق فلوكس يرد على تصريحات محمد رمضان ويدافع عن فريد شوقي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عبر الفنان الكبير فاروق فلوكس عن استيائه من تصريحات الفنان محمد رمضان بخصوص شخصيته التي جسدها في فيلم "الراقصة والسياسي"، بالإضافة إلى أول دور بطولة مطلقة للفنان فريد شوقي في فيلم "حميدو".

ورد الفنان فاروق فلوكس في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن حديث "رمضان" بخصوص الفنان فريد شوقي، قائلًا: "بالنسبة لهجومه على الفنان فريد شوقي، وإنه تكلم عنه كلام مش جيد أو ما شابه يعني، إيش جاب لجاب يعني؟، هو فريد شوقي ده شويه ده بنى نفسه بنفسه، من الألف للياء، وبعدين عصر فريد شوقي، كان فيه قمم موجودة وهو طلع وسط القمم، وكلهم عملوا شغل عالي جدا".

وتابع "فلوكس": "فميقارنش نفسه بالناس دي، إلا إذا كان الفنانين الجداد بيهاجموا الناس القدام، كان هو يبقى فين وفريد شوقي فين؟، يعني أعتقد أنه مكانش لسه اتولد وقتها، ومطلعش شاف فريد شوقي".

وردًا على حديثه عن دور "صبي عالمة" في فيلم "الراقصة والسياسي"، قال "فلوكس": "هو يهاجمني عن الدور اللي عملته في الراقصة والسياسي، يا سيدي كتر خيرك يا سيدي متشكر أوي أنه شاف الفيلم، شكرا ليه والله، كده أثبت لي إن الجيل الحالي من الممثلين مش مقدر الأجيال السابقة، كتر ألف خيره".

واستكمل حديثه: "هو لو زمان في أول شغله، كان يقدر يهاجمني؟، لما لقى أجره بالمليون وفوق المليون بكتير بدأ يهاجم، المسألة كده، هو يعني لازم يراعي الأجيال اللي قبل منه إنها تعبت وقدمت كثيرا جدا، إذا مكنش فاهم دوري في الفيلم، دي مسألته هو يعني، لكن أشكره، كتر ألف خير محمد رمضان، إنه تكلم عني بالأسلوب ده".

وعن رأيه في موهبة الفنان محمد رمضان وإمكانية مشاركته معه في عمل فني، أجاب الفنان فاروق فلوكس: "هو ممثل كويس، أنا معترف بيه ممثل كويس، بس له أدوار خاصة برضه ومحددة، ولو تعرض عليا أشارك معاه في عمل فني، سواء فيلم أو مسلسل، هعتذر ليه؟، مش عشان تكلم عني، علشان هو لون مختلف، مقدرش أشتغل في أعماله دي، أنا أقل كثيرا منه عشان أقدر اشتغل في الأعمال دي، هو راجل كبير دلوقتي، بياخد فوق الـ 50 مليون، إزاي أنا اشتغل معاه، يعني أنا هقلل منه قوي إن أنا اشتغل معاه، الصراحة يعني، ده محمد رمضان، حد أقده، ده نمبر وان".

وأضاف: "هو ممثل كويس، لكن له حدود معينة، الأدوار اللي بيطلع فيها بالسيف والمطواه، وأنا نمبر وان وأنا كذه وبعدين تحول لمطرب، مش كده، بس خلاص بقى أنا مالي وماله، فيه ممثلين نقدر نتكلم عنهم غيره، نقول نور الشريف ومحمود عبد العزيز ويحيى الفخراني ونيللي كريم، فيه ممثلين كبار نتكلم عنهم".

وأوضح الفنان فاروق فلوكس في حديثه لـ "الخليج 365"، أنه يمكن الإشادة بموهبة عدد من الفنانين الحاليين، قال: "طارق لطفي واحد منهم، ممثل هايل وممتاز، وعمرو يوسف ممثل كويس جدا، وياسر جلال وكريم عبد العزيز، دول ممثل جامدين، باسم سمرة برضه كويس، وأحمد السقا ده ابني وحبيبي الجميل، بيعجبني كونه كأرتيست بيحترم الدور اللي بيعمله".

ووجه الفنان فاروق فلوكس رسالة للفنان محمد رمضان في ختام حديثه: "بقوله شكرا يا أخي، شكرا أنك شاب من الشباب الجديد، اللي بقيت بتاخد ملايين، وبقيت تهاجم كبار الفنانين القدامى، اللي هم حفروا الصخر ومكانوش بياخدوا المبالغ دي".

يذكر أن الفنان محمد رمضان قال أثناء لقائه مع الإعلامية نجوى إبراهيم على شاشة قناة "النهار": "استشهد بالتاريخ، أول بطلة مطلقة للفنان فريد شوقي كان اسمه حميدو، أول بطولة ليه، كان عامل دور تاجر مخدرات بيغلط مع بنت جسدت دورها الأستاذة هدى سلطان فبتحمل منه، فبيقتلها هي واللي في بطنها، ده قريب قوي من عبده موتة، الفكرة نبص شوية للتاريخ بتاعنا".

وأضاف: "نجوم كبار ورموز من رموز الفن المصري، في البدايات كانوا مضطرين يعملوا أدوار في بدايتهم لو هجوع مش هعملها، دور صبي عالمة عملها نجم كبير في بداياته، عمله مضطر، فأنا راجل في بداية حياتي ببحث عن فرصة".