"لو في بداياته كان يقدر يهاجمني؟".. فاروق فلوكس يرد على محمد رمضان (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عبر الفنان الكبير فاروق فلوكس عن استيائه من تصريحات الفنان محمد رمضان بخصوص شخصيته التي جسدها في فيلم "الراقصة والسياسي".

قال "فلوكس" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "هو يهاجمني عن الدور اللي عملته في الراقصة والسياسي، يا سيدي كتر خيرك يا سيدي متشكر قوي أنه شاف الفيلم، شكرا ليه والله، كده أثبت لي إن الجيل الحالي من الممثلين مش مقدر الأجيال السابقة، كتر ألف خيره".

واستكمل حديثه: "هو لو زمان في أول شغله، كان يقدر يهاجمني؟، لما لقى أجره بالمليون وفوق المليون بكتير بدأ يهاجم، المسألة كده، هو يعني لازم يراعي الأجيال اللي قبل منه إنها تعبت وقدمت كثيرا جدا، إذا مكنش فاهم دوري في الفيلم، دي مسألته هو يعني، لكن أشكره، كتر ألف خير محمد رمضان، إنه تكلم عني بالأسلوب ده".

يذكر أن الفنان محمد رمضان قال أثناء لقائه مع الإعلامية نجوى إبراهيم على شاشة قناة "النهار": "استشهد بالتاريخ، أول بطلة مطلقة للفنان فريد شوقي كان اسمه حميدو، أول بطولة ليه، كان عامل دور تاجر مخدرات بيغلط مع بنت جسدت دورها الأستاذة هدى سلطان فبتحمل منه فبيقتلها هي واللي في بطنها، ده قريب قوي من عبده موتة، الفكرة نبص شوية للتاريخ بتاعنا".

وأضاف: "نجوم كبار ورموز من رموز الفن المصري، في البدايات كانوا مضطرين يعملوا أدوار في بدايتهم لو هجوع مش هعملها، دور صبي عالمة عملها نجم كبير في بداياته، عمله مضطر فأنا راجل في بداية حياتي ببحث عن فرصة".