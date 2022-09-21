"دي حلاوة".. حسن شاكوش يكشف عن أحدث أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أحدث أعماله الفنية الجديدة.

ونشر شاكوش بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "دي حلاوة، قريبًا".

يذكر أن مغني المهرجانات حسن شاكوش، طرح أغنيته الجديدة "حنيلي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.

يذكر أن، حسن شاكوش، كان قد قرر تأجيل طرح أغنيته الجديدة "حنيلي" تنفيذا لحالة الحداد العام على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة.