هشام خرما يحيي حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الموسيقار هشام خرما لإحياء حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بـ مركز المنارة للمؤتمرات، اليوم.

وأكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، إن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى، ستقام في يوم واحد فقط، والمقرر إقامته يوم 21 سبتمبر الجاري.

وكانت قناة "dmc"، أعلنت نقل فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى، حصريا عبر شاشتها، ويترأس الدورة الأولى الفنان يحيى الفخراني.

وحددت نقابة المهن التمثيلية، هذا اليوم، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية.

ومن المقرر أن يجرى إعلان نتائج المسابقة الرئيسية للأعمال الدرامية المصرية، خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، وإعلان أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة، في فئات أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.