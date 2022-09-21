تامر حسني يطالب بالتبرع لطفلة مصابة بـ ضمور العضلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان تامر حسني من جمهوره ومتابعيه التبرع للطفلة سيلين، المصابة بمرض ضمور العضلات، وتحتاج إلى حقنة قيمتها 40 مليون جنيه.

ونشر تامر صورة الطفلة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" يا جماعه مرض ضمور العضلات منتشر جداً في عصرنا ده ربنا يعافي الجميع تخيلوا لو مليون واحد بس من عدد سكان بلدنا العظيمة، لو دفع ٣٠ جنيه بس هيساهم في إحياء طفلة في لحظة واحدة طفلة بتتعذب كل لحظة هي وأهلها ، أمنية حياتي والله العظيم دلوقتي ، يتعمل ابليكيشن تحت رعاية الدولة وتتسمى (( المليون أخ)) وتبقى على تليفونات الناس اللي هتتبرع مليون واحد هتجيلهم رسالة حسب خطورة المرض ونوعه وتكلفته العامة والمطلوب منه وفي سيستم يقدر يدخل بنفسه يشوف اسمه وتبرعه راح فين وإن المريض اتعالج خلاص وتجيله رساله شكراً صدقتك أحيت نفس بل أسرة كاملة".

وأضاف :"أنا كفنان جاهز لأي جهة هتتبنى الفكرة دي إني أكون داعم ليها ومعلن عنها لو الجهة محتاجة ليا شخصياً أو لصوتي إن شالله أنزل ألم التبرعات بنفسي وأخبط على بيت بيت وده لوجه الله و لخدمة شعبنا وأهالينا المحتاجين".

وتابع:" اللي هيشترك مرة هيدفع ١٠ جنيه … مرة خمسة …. مره ٣٠ اقصى حاجه ٤٠ جنيه لان حقنة علاج المرض دا بـ ٤٠ مليون و دي أغلى حاجة تخيلوا لما بـ ٤٠ جنيه بس تنقذ روح بني آدم يعني هتدفع صدقة و هتنقذ روح وأنت في بيتك والصدقة فيها أجر عظيم تحمي نفسك بيها تحمي ولادك وكل اللي بتحبهم وتبقى صدقة جارية في كل حياتك، قيمة الصدقة عند ربنا كبير أوي أوي فوق ما تتخيلوا يا جماعه متتخيلوش بتشيل عننا حاجات صعبة قد إيه لو عرفناها هنبكي فرحاً من رحمة ربنا … يارب حد يسمعني".

ومن ناحية أخرى يعرض لتامر حسني حاليا فيلم "بحبك" الذي يعد أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، وغيرهم.