صور.. ريم البارودي بـ"كاش مايوه" أمام البحر في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا لها، خلال زيارتها لمدينة شرم الشيخ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريم في الصور مرتدية " كاش مايوه" من أمام البحر، وعلقت :"العشق".

وعلق عدد من نجوم الفن على ظهورها، إذ وضع الفنان أحمد جمال في تعليقه قلوب حمراء.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي، :" قمر، حلوين من يومنا والله، قلبي بيعمل إية على البحر، مفيش في جمالك ولا جمال يعونك، الجميلة قلبا وقالبا، شرم الشيخ نورت، أنت روح قلبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل "نقل عام" الذي طرح في يناير الماضي، بطولة: محمود حميدة، سوسن بدر، دينا، أحمد صيام، نيكول سابا، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ومن إخراج عادل أديب.