بالصور| التحضيرات النهائية لمهرجان القاهرة للدراما في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتواصل التحضيرات النهائية على قدم وساق لحفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ويتم تجهيز السجادة الحمراء لاستقبال ضيوف المهرجان، إذ من المقرر أن يشهد حضور كوكبة من نجوم الفن، خاصة الذين شاركت مسلسلاتهم في رمضان 2022، إلى جانب تجهيز المسرح والقاعة.

"مهرجان القاهرة للدراما" يُقام برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.