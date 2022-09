شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسلسل Vampire Diaries بول ويزلي ينفصل عن زوجته "إنس دي رامون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصل الممثل بول ويزلي عن زوجته إنس دي رامون بهدوء بعد زواج دام 3 سنوات، وقال صحفي لموقع People إن الثنائي بالفعل كان يعيشان بعيدا عن بعضهما منذ 5 اشهر وقرار الانفصال متبادل بين الاثنين، ويطالب الثنائي بالخصوصية هذه الفترة.

وكان الثنائي بول ويزلي و إنس دي رامون تقابلا عام 2018 وتمت رؤيتهم ممسكان بأيد بعضهم في مدينة نيويورك، وعقد قرانهم عام 2019 مع المقربين منهم، وتحدثت بطلة مسلسل Vampire Diaries عن زوجة بول عام 2019 " نحن نخرج معا كثيرا وأصدقاء جيدين، انا احب زوجته كثيرا ولا اصدق كيف مر الوقت لنصبح أصدقاء بذلك القرب".

وكان قد تحدث بول لموقع People عن فترة الحجر الذي قضاها في المنزل اثناء انتشار فيروس كورونا مع زوجته و كيف أن هذه الفترة ساعدته في ترتيب أولوياته، و قد واعد الممثل بول الممثلة فيبى تونكين التي شاركت في تمثيل مسلسل Vampire Diaries من قبل وانفصل عنها عام 2017.

و شارك الممثل بول ويزلي في الكثير من الاعمال و كان أبرزها مسلسل Vampire Diaries الذي طرح عام 2009 و حتى عام 2017 بصدور 8 مواسم من المسلسل وشارك في العمل الممثل إيان سومرهالدر والممثلة نينا دوبراف والممثلة كاترينا غراهام، و عرض آخر عمل للممثل بول ويزلي هذا العام في يونيه الماضي بعنوان Flowers in the Attic: The Origin.