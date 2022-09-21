شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه "أعدائك كترت" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هيثم شاكر أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب التي تحمل اسم "أعداءك كترت" من كلمات معتز الإمام وألحان محمود أنور وتوزيع وسام عبد المنعم.





وكان النجم هيثم شاكر تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد حلوله ضيفًا على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وحديثه عن كواليس إصابته بسرطان القولون، وعن تفاصيل بداياته الفنية.

وخلال اللقاء عرضت منى الشاذلى فيديو لحظة بكاء هيثم شاكر خلال إحيائه حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية، وتعددت التفاسير حول سبب بكاء هيثم شاكر إذ اعتقد البعض أنه نظرا لمروره بأزمة صحية أو لغيابه فترة عن إحيائه الحفلات.

وأضح هيثم شاكر أنه قرأ العديد من التفاسير وكلها خاطئة، بينما التفسير الصحيح أنه ولد بمدينة جدة، مضيفا: "عشت هناك لغاية إعدادى، شريط حياتى عدى قدامى، هناك حلمت أكون مطرب، وأول مرة أقدم حفلة فى جدة، وحاولت أتحكم فى مشاعرى لكن ماقدرتش".

وأضاف: "علاقتى بالموسيقى بدأت من خلال والدى، كان سمّيع وبيحب يغنى، ومن خلال القناة الأولى والثانية التى كانت تبث فى السعودية، مشيرًا أنه كان ينتظر زيارة أحد الأصدقاء أو المعارف من مصر ليأتى له بشرائط الكاسيت ويستمع إلى أغنيات جيل التسعينيات.