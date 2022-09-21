شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة جورج الراسى بعد أقل من شهر على رحيله: صارت الدنيا سواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكلمات باكية ، تذكرت نادين الراسى شقيقة المطرب الراحل جورج الراسى، أخاها بعد أقل من شهر على رحيله، وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "صارت الدّنيى سواد، الدنيى بطّلت دنى يا خَيّى وإنت شايف من فوق يا عُمري، دخيلَك خلّيك حدّى متل ما كنت كلّ عُمرَك يا بَطَلى وسَنَدى تضلّ أعمل اللى بيرضيك ياااا خَيّي، #جورج_الراسي_لن_ننساك".



نادين الراسى

كان نجل الفنان الراحل جورج الراسى، "جو" قد ظهر فى فيديو حزين يعبر عن افتقاده واشتياقه لوالده الراحل الذى لقى مصرعه فى حادث سير مروع يوم السبت الماضى.

وقال جو، فى الفيديو الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "بابا عامل إيه أنا كتير اشتقت لك، أنا عارف إن إنت فى السماء وفى قلبى، كتير اشتقت لك وماما كمان بتشتاق لك، إنت فى السماء فوق من الحادثة".

ولقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وأقيم قداس صلاة الجنازة على جورج الراسى بحضور نجوم لبنان منهم النجم راغب علامة و النجم وائل جسار وورد الخال ونجوى كرم وسيرين عبد النور ومايا دياب، كما أرسل النجم وائل كفورى إكليلاً من الورود لعائلة جورج.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.