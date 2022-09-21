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شاكيرا تتحدث لأول مرة عن الانفصال : صعب بشكل لا يصدق

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القاهرة - سامية سيد - تحدثت شاكيرا لأول مرة عن انفصالها الصادم عن جيرارد بيكيه بعد 12 عامًا وطفلين معًا، لكنها اختارت عدم التحدث عن علاقته الجديدة مع امرأة أصغر سناً، وكانت المغنية الكولومبية البالغة من العمر 45 عامًا صريحة بشأن مدى صعوبة الحياة، حيث انهارت علاقتها مع نجم كرة القدم البالغة،  وذلك فى حوارها ب عدد أكتوبر من مجلة Elle.

Stunning: The 45-year-old Colombian singer was candid about how difficult life has been as her relationship with the 35-year-old football star has fallen apart in the cover story for Elle magazine 's October issue

Shakira - who shares two sons: nine-year-old Milan and seven-year-old Sasha with Pique - made her first public comments on the split as she said: 'Oh, this is really hard to talk about personally, especially as this is the first time I’ve ever addressed this situation in an interview.' the family are seen together in Tarragona, Spain back in October

'So it’s hard. And I’ve tried to conceal the situation in front of my kids. I try to do it and to protect them, because that’s my number one mission in life': She went on to say that the constant spotlight on her personal life has been difficult for her family especially since they have a hard time without being bombarded

وتحدثت  شاكيرا التي لديها طفلان من بيكيه، ميلان البالغة من العمر تسع سنوات وساشا البالغة من العمر سبع سنوات في اول تصريحات علنية لها عن الانفصال، حيث قالت: " لقد التزمت الصمت وحاولت فقط معالجة كل شيء.ونعم ، من الصعب التحدث عن ذلك ، خاصة لأنني ما زلت أعاني من ذلك ، ولأنني في نظر الجمهور مذنبه ولأن انفصالنا ليس مثل الانفصال المنتظم. ولذا كان الأمر صعبًا ليس فقط بالنسبة لي ، ولكن أيضًا على أطفالي. صعب بشكل لا يصدق"

 

وعلى جانب آخر يبدو فإن جيرارد بيكيه ليس سعيدًا بشروط طلاق النجمة العالمية شاكيرا، وسئم من موقف شريكته السابقة، حيث ورد أن قلب دفاع ، وقف وغادر الاجتماع أثناء مناقشتهم تفاصيل حضانة أطفالهم، وبعد عدة أسابيع من المفاوضات والاجتماعات، كان اللاعب الكتالونى يأمل فى إنهاء هذا المسلسل، يوم الجمعة الماضي، حسبما نشر موقع La Vanguardia.

 

شاكيرا وبيكيه

شاكيرا وبيكيه

 

ومع ذلك، شعر بيكيه بالإحباط من شاكيرا بسبب كل العقبات التى يقال إنها تضعها فى طريق الوصول إلى اتفاق ووضع حد لهذه القصة التى لا تنتهى والتى تعود إلى بداية الصيف، وعلى الرغم من أن الموقف بين الاثنين متوتر للغاية فى الوقت الحالى، إلا أنهما واضحان أنهما يريدان تجنب المحاكمة بأى ثمن، لأنهما غير مستعدين تحت أى ظرف من الظروف للمثول أمام قاض.

 

ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد، اليوم الاثنين، بين بيكيه وشاكيرا، سيناقش أيضا مسألة حضانة طفليهما ميلان وساشا.

 

أعلن الطرفان انفصالهما هذا الصيف، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاما وأثمرت عن طفلين، بعد مزاعم عن علاقة بيكيه بامرأة أخرى، وكانت تقارير قد كشفت عن تفاوض شاكيرا وبيكيه فى الأسابيع القليلة الماضية حول مستقبل الولدين، لأن شاكيرا تريد الانتقال بهما لمدينة ميامى الأمريكية.

 

وإلى جانب قضية حضانة الطفلين، تواجه شاكيرا إمكانية السجن 8 سنوات، وبدفع غرامة تتجاوز قيمتها 23 مليون يورو (23.51 مليون دولار)، فى قضية احتيال ضريبى.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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