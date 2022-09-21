فن ومشاهير

السقا وراجح داود وتامر محسن أعضاء لجنة تحكيم القاهرة للدراما قبل انطلاقه

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القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار صناع الدراما في مصر والوطن العربى في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، إلى الحفل الأكبر والأضخم من النسخة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، والذى ولد كبيراً برئاسة الفنان الكبير يحيي الفخرانى، وبمشاركة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى .

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وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

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وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياًَ على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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