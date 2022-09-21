كتب امير فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:52 مساءً - وجهت ” ندى الكامل ” طليقة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” رسالة في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري إلى مطرب المهرجانات ” عمر كمال ” .
حيث أعربت ندى الكامل في رسالتها عن حبها وتقديرها لعمر كمال وما قام به مؤخرا من إحياء حفل عيد ميلاد الإعلامي ” شريف مدكور ” بدون مقابل .
فكان قد كشف الإعلامي شريف مدكور إلى أنه طلب من المدعوين لحفل عيد ميلاده التبرع بقيمة الهدايا التي كانوا سيحضرونها له لمستشفى (أهل مصر) لعلاج الحروق .
وكتبت ندى الكامل في رسالتها إلى عمر كمال : ” أحب طيبة قلبك وما تقوم به للمجتمع وأتمنى كل إنسان يعمل زيك .. أنت إنسان رايع، محب، عظيم وأنا أحبك ” .
وتابعت موجهة حديثها إلى شريف مدكور : ” أنت شخص رائع .. ألهمتني لفكرة جديدة للاحتفال بعيد ميلادي .. شكراً شريف ” .
وأعاد عمر كمال نشر رسالة ندى الكامل له على حسابه بإنستجرام بواسطة خاصية القصص المصورة وعلق عليها قائلا : ” مفيش أطيب ولا أحلى من قلبك يا نونا ” .
وأثار منشور ندى الكامل لمطرب المهرجانات عمر كمال حالة من الجدل والتساؤلات حول طبيعة علاقتهما وإن كانت تجمعهما علاقة حب وارتباط أم صداقة فقط .
وكان قد سبق ونشر عمر كمال مؤخرا صورة تجمعه بندى الكامل عبر حسابه على إنستجرام، كتب في تعليقه عليها : ” ندى القمر أحلى وأجدع بنت في الدنيا .. ألف سلامة عليكي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي في رسالة لهذا الشخص : ” بحب طيبة قلبك وإنسانيتك .. أنا بحبك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.