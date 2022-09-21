ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي في رسالة لهذا الشخص : ” بحب طيبة قلبك وإنسانيتك .. أنا بحبك “

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:52 مساءً - وجهت ” ندى الكامل ” طليقة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” رسالة في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري إلى مطرب المهرجانات ” عمر كمال ” .

حيث أعربت ندى الكامل في رسالتها عن حبها وتقديرها لعمر كمال وما قام به مؤخرا من إحياء حفل عيد ميلاد الإعلامي ” شريف مدكور ” بدون مقابل .

فكان قد كشف الإعلامي شريف مدكور إلى أنه طلب من المدعوين لحفل عيد ميلاده التبرع بقيمة الهدايا التي كانوا سيحضرونها له لمستشفى (أهل مصر) لعلاج الحروق .

وكتبت ندى الكامل في رسالتها إلى عمر كمال : ” أحب طيبة قلبك وما تقوم به للمجتمع وأتمنى كل إنسان يعمل زيك .. أنت إنسان رايع، محب، عظيم وأنا أحبك ” .

وتابعت موجهة حديثها إلى شريف مدكور : ” أنت شخص رائع .. ألهمتني لفكرة جديدة للاحتفال بعيد ميلادي .. شكراً شريف ” .

وأعاد عمر كمال نشر رسالة ندى الكامل له على حسابه بإنستجرام بواسطة خاصية القصص المصورة وعلق عليها قائلا : ” مفيش أطيب ولا أحلى من قلبك يا نونا ” .

وأثار منشور ندى الكامل لمطرب المهرجانات عمر كمال حالة من الجدل والتساؤلات حول طبيعة علاقتهما وإن كانت تجمعهما علاقة حب وارتباط أم صداقة فقط .

وكان قد سبق ونشر عمر كمال مؤخرا صورة تجمعه بندى الكامل عبر حسابه على إنستجرام، كتب في تعليقه عليها : ” ندى القمر أحلى وأجدع بنت في الدنيا .. ألف سلامة عليكي ” .