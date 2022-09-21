بصورة .. إسعاد يونس تشوق الجمهور لضيفة الحلقة القادمة بصاحبة السعادة

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:52 مساءً - نشرت الفنانة ” إسعاد يونس ” صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام شوقت من خلالها الجمهور حول ضيفة الحلقة القادمة من برنامجها (صاحبة السعادة) .
وظهرت إسعاد يونس في الصورة وهي تقف إلى جانب الضيفة التي أطلت بظهرها ولم تكشف عن وجهها .. وكتبت في تعليقها : ” ضيفة الحلقة الجاية .. عرفتوها؟ ” .
ولاقي منشور إسعاد يونس تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين التي تضمنت تعليقاتهم تخمينات عن الفنانة ضيفة الحلقة .
وتضمنت التخمينات أسماء كلا من الفنانات : ” ياسمين صبري، ياسمين عبد العزيز، نرمين الفقي، ريهام حجاج، مي سليم، شريهان، نيللي كريم، ميرهان حسين، هنادي مهنا ” .
إلا أن أغلب التعليقات أشارت إلى أن ضيفة حلقة برنامج صاحبة السعادة هي ياسمين صبري وذلك لانها كانت قد ظهرت في صورة منذ أيام مرتدية نفس الفستان .
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