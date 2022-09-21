محسن محيي الدين يتحدث عن سبب انتحار داليدا

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:52 مساءً - تحدث الفنان ” محسن محيي الدين ” خلال استضافته ببرنامج (كلمة أخيرة) مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” عن النجمة الفرنسية ذات الأصول المصرية ” داليدا ” .
فقال محسن محيي الدين أن داليدا كانت تتمتع بعدد من الصفات الحسنة تتمثل في تواضعها وطيبتها وبساطتها رغم شهرتها الواسعة .
وأضاف محسن محيي الدين أن الفنانة داليدا كانت قد أحبت الطعام المصري كثيرا عند قدومها إلى مصر ومنه الطعمية والملوخية والبامية .
وعن سبب إقدام داليدا على الانتحار أشار الفنان المصري إلى أنها كانت لا تشعر بالسعادة على الرغم من ما تمتلكه من أموال وشهرة ونجومية .
وعلق على ذلك قائلا : ” المنصب والمال والشهرة من الممكن أن يحققوا جزءا من السعاة ولكن لن يحققوا السعادة كاملة .. داليدا كانت تبحث عن السعادة في الحب” .
وتابع الفنان محسن محيي الدين : ” رغم امتلاكها لجزيرة وطائرة والعديد من الأشياء لم تجد السعادة، وذلك لأن الله جعل السعادة للغني والفقير في ذكر الله ” .
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