شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسليت تعود لتصوير فيلم Lee بعد تعافيها من الإصابة بقدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الممثلة كيت وينسليت إلى لوكيشن تصوير فيلم Lee بعد تعافيها من إصابة بقدمها في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شوهدت الممثلة صاحبة الأوسكار في موقع التصوير وهي ترتدي زي الجيش الأمريكي.

وكانت كيت وينسلبت انزلقت قدمها أثناء تصوير الفيلم في مدينة بكرواتيا ونقلت لأقرب مستشفى، وأصدر مدير أعمالها بيانا بشأن حالتها جاء فيه: "لقد انزلقت كيت أثناء التصويروتم نقلها سريعا إلى اقرب مستشفى والتي تبعد 15دقيقة فقط عن مكان التصوير وخضعت للعلاج وأصبحت بخير وستكمل تصويرها كما هو مخطط في جدول اعمالها".

وتجسد كيت وينسليت في الفيلم دور مراسلة فوج في عام 2020، والفيلم سيتابع حياة وتجارب المصورة الصحفية أثناء سفرها إلى خط المواجهة في الحرب العالمية الثانية لتحاول كشف الحقائق المروعة للنازيين، وقالت كيت عن الفيلم لموقع Deadline أن العمل ليس سيرة ذاتية على الاطلاق مضيفة " لقد ركزنا على الأحداث الأكثر أهمية والتي أدت لمعرفة لي ميلر ولم نتطرق لحياتها الشخصية كأي فيلم سيرة ذاتية والفيلم تدور أحداثه من فترة 1938-1948".

الفيلم من إخراج إلين كوراس، التي كانت المصورة السينمائية لفيلم كيت الناجح في عام 2004 Sunshine of the Spotless Mind، والذى قام ببطولته أيضًا جيم كارى، وهو مقتبس من كتاب "حياة لي ميلر" الذى كتبه أنطوني بنروز، نجل لي ميلر.



كيت وينسليت اثناء تصوير فيلم لي ميلر