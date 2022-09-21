شكرا لقرائتكم خبر عن DC League of Super-Pets يحقق 178 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن الجديد DC League of Super-Pets إيرادات وصلت إلى 178مليونًا و67 ألف دولار منذ طرحه عالميًا يوم 29 يوليو الماضى، العمل الذى وصلت مدته إلى ساعة و46، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 87 مليونًا و967 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و90 مليونا و100 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم الأنيميشن DC League of Super-Pets بعد أن يتم الاستيلاء على Justice League بواسطة Lex Luthor، حيث يشكل الكلب سوبرمان، Krypto، فريقًا من الحيوانات الأليفة التي تم منحها قوى خارقة: كلب يدعى Ace، الذي يصبح قويًا وخنزير اسمهPB ، يمكن أن يكبر حجمه بشكل كبير، وسلحفاة تدعى Merton، والتي تصبح فائقة السرعة، والسنجاب الذى يدعىChip، الذي يكتسب قوى كهربائية.

ويشارك مجموعة من النجوم العالميين في بطولة فيلم الأنيميشن DC League of Super-Pets صوتيا، منهم دواين جونسون، وكيفن هارت وكيانو ريفز وكيت ماكينون وفانيسا باير وجون كراسينسكي ودييجو لونا وناتاشا ليون، وغيرهم.

على أن يلعب جونسون دور الكلب DC Krypto the Superdog في فيلمWarner Bros، بالإضافة إلى ذلك سيشارك شركة إنتاج جونسون Seven Bucks في الإنتاج.

على أن يقوم الكاتب والمخرج جاريد ستيرن بإخراج الفيلم، وسام ليفين مخرج مشارك، الفيلم مأخوذ عن شخصيات من فيلم DC's Superman، ومن تأليف Jerry Siegel و Joe Shuster.