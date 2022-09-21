شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يضع لمساته الموسيقية الساحرة فى مهرجان القاهرة للدراما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع صناع مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى اللمسات الأخيرة والنهائية، قبل انطلاقه مساء اليوم على مسرح المنارة بمدينة نصر، حيث يستعد الموسيقار هشام خرما للمشاركة في إحياء حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، المقرر إقامته مساء اليوةم الأربعاء وسط حضور فنى كبير.

ومن المقررأن يضع هشام خرما لمساته الموسيقية ضمن فعاليات النسخة الأولى من المهرجان عبروضع الموسيقى التصويرية لحفل الافتتاح والتكريمات وغيرها من الفقرات الأخرى .





يمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى