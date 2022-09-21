شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم "يوميات نائب في الأرياف وأغنية على الممر" بـمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عن عزم إدارة المهرجان ترميم أفلام مصرية قديمة في الدورة الـ44 المقبلة .

وقال حسين فهمي في فيديو على قناة المهرجان بموقع يوتيوب: السينما المصرية عريقة جدا ولها تاريخ محترم، وهناك العديد من صناع السينما قدموا الكثير لها سواء مخرجين أو ممثلين أو كتاب وفنيين وغيرهم، ولا نستطيع أن ننسى المجهود الذي كان يتم في المعامل وفي غرف المونتاج، وفي الاستوديوهات وتصميم الديكور، والملابس.

واستطرد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: بدأت السينما المصرية مع بداية السينما في العالم، والكاميرات الموجودة حاليا في متحف السينما باستوديو الاهرام هي الكاميرات التي بدأت بها السينما العالمية، ومن هنا جاءتني فكرة أن المشاهد الحالي لا يعرف شيئا ولم يرى الكثير من الأفلام المصرية التي عرضت في البدايات، وهي أفلام جميلة للغاية بالأبيض والأسود لكن ليس هناك فرصة لعرضها.

وأضاف حسين فهمي: هناك أفلام تستحق أن نرممها، ونعيد لها رونقها الذي كان موجودا سابقا، ومنها فيلم "يوميات نائب في الأرياف"، وهو موجود في الأرشيف بالمركز القومي للسنيما، وبدأنا بالفعل عمليات الترميم، وفي هذه الأثناء توفي صديقي المخرج علي عبد الخالق، وله فيلم عظيم اسمه "أغنية على الممر" ويعد أحد الأفلام المتميزة، لذا قررنا ترميمه أيضا.

كما قال رئيس المهرجان: كل عام سيكون هناك فيلمين سيتم ترميمهما في المهرجان مثل أفلام بركات وصلاح ابوسيف وحلمي حليم، فتاريخهم لابد ان يكون موجودا باستمرار.