شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتان للترويج لفيلم ذا روك الجديد Black Adam .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Warner Brosالفيديو الترويجى الرسمي الثانى لـفيلمها الجديد Black Adam ، ويجسد فيه دواين جونسون، الشهير بـ ذا روك، شخصية بطل خارق، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقتين و 48 ثانية.

ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم يوم 21 أكتوبر المقبل بـ دور العرض حول العالم، ويذهب فيه ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في [DC Extended Universe].

ويشارك دواين جونسون في فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني Jungle Cruise.