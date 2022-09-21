شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت يحيى حفلين بدار الأوبرا يومى 12و13 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلين بدار الأوبرا المصرية يومى 12 و13 أكتوبر المقبل على المسرح الكبير، إذ يبدأ الحفل في الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التي أحبها جمهوره واعتاد علي سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وشهد مؤخرًا حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واضحًا ضمن حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي عرضته شبكة تلفزيون الحياة حصريًا على شاشتها .

وخلال عرض الحفل، تصدرت شبكة تليفزيون الحياة وهاشتاج "عمر خيرت" الترند رقم 1 على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل مميز وإشادة بالحفل والمهرجان الذي حرصت "الحياة" على عرضته حصريًا على شاشتها خلال فترة إقامته.

وقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، والتي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور منها، الخواجة عبد القادر، والبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، واللقاء الثاني، وعارفة وغوايش، والعديد من الأعمال الأخرى.

وتفاعل الجمهور كان واضحًا من بداية الحفل حيث حرص عدد كبير من محبي الفن على الحضور، وسط تصفيق متواصل وتفاعل كبير مع المقطوعات التي قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة عمر خيرت.