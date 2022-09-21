شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بعد إلغائها العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عام قضته الجائزة فى الأزمات، تعود جوائز جولدن جلوب Golden Globes إلى nbc في يناير، حيث تسعى رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المحاصرة بسبب الانتقادات إلى العودة وقررت NBC و Hollywood Press Associationعودة The Globes رسميًا.

سيقام حفل جولدن جلوب الثمانين في العاشر من يناير المقبل، ويذاع على قناة إن بي سي.

على مدار العام ونصف العام الماضيين، قاطعت هوليوود حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بشكل فعال، وهو أحد أكثر عروض الجوائز مشاهدة بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وأعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود وديك كلارك برودكشنز وnbc أمس الثلاثاء أن جوائز جولدن جلوب 2023 ستبث على الهواء مباشرة على nbc الثلاثاء 10 يناير المقبل، الساعة 8 مساءً. EST

وسيتم الكشف عن الترشيحات في 12 ديسمبر الجارى، والصفقة جزء من اتفاقية مدتها عام واحد معNBC.

قال فرانسيس بيرويك، رئيس شبكات الترفيه والتلفزيون والبث المباشر فيNBC ، فى بيان صحفى، "نحن ندرك التزام HFPA بالتغيير المستمر ونتطلع إلى الترحيب بعودة Golden Globes إلى NBC للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيسها فى يناير 2023"

وأضافت هيلين هوينى، رئيسة HFPA التى تقيم جوائز جولدن جلوب "يسعدنا الإعلان عن عودة جوائز جولدن جلوب على قناة nbc واستضافة حفلة العام ومشاركته مع الجماهير فى جميع أنحاء العالم الذين ينتظرون عودتها، إنه لأمر رائع أن أعود إلى بيفرلى هيلتون للاحتفال الذى لا غنى عنه للاعتراف بالأفضل في السينما والتلفزيون، وتظل جمعية هوليوود للصحافيين الاجانب ملتزمة بالتغييرات المهمة ودعم البرامج التى تعطي الأولوية للتنوع والشمول والشفافية".

تأتي عودة برنامج الجوائز التلفزيوني بعد أن تعرضت مجموعة صغيرة من الصحفيين الدوليين الذين يحددون المرشحين والفائزين بجوائز جولدن جلوب كل عام لانتقادات واسعة النطاق بسبب افتقارها للتنوع بين أعضائها بعد أن نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عرضًا في فبراير 2021 ، حيث تم الكشف عن عدم وجود أي أعضاء فى المنظمة من السود.

في ذلك الوقت، قال ممثل عن HFPA لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن المجموعة كانت على علم بالمسألة و "ملتزمة بمعالجتها".