شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنية "مين ينسى" لـ مدحت صالح فى افتتاح مهرجان القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم مدحت صالح من وضع اللمسات النهائية لأغنية "مين ينسى" المقرر أن يقدمها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما ، المقرر انطلاقه مساء اليوم الأربعاء، في قاعة المنارة بمركزالمؤتمرات بمدينة نصر، ومن المقرر نقل الحدث على الهواء مباشرة على شبكة قنوات DMC.

وجاءت أغنية "مين ينسى" لتناسب حفل الافتتاح، وهى من كلمات طارق على، ومن ألحان أحمد حمدى رؤوف، وتوزيع محمد حمدى رؤوف ومن المقرر إذاعتها على قناة دى ام سى، بجانب بث مباشر للحفل الأكبر والأضخم في مصر، كما من المقرر أن يقدم الموسيقار هشام خرما الموسيقى التصويريه لحفل الافتتاح والتكريمات وخلافه .

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان عن طريق إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه.