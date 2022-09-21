شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا ينتهي من فيلمه الجديد Luther.. والنجم يضيف مزيدًا من الإثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل العالمى إدريس إلبا الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد Luther، حيث سيشهد الفيلم الجديد عودة الممثل إلى دور المحقق الذي لعبه في المسلسل التلفزيوني الشهيربالاسم نفسه في الفترة بين عامي 2010 و 2019 على مدار 5 مواسم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



إدريس إلبا

في حديثه إلى LADBible حول موقف فيلم Luther الجديد، أكد إلبا: " لقد انتهينا من تصوير فيلم Luther، ولدينا بعض الأعمال ما بعد التصوير التي نقوم بها الآن".

وأضاف إلبا المزيد من الإثارة حول ما يمكن توقعه من الفيلم: "إن عالم Luther كمسلسل تلفزيوني والفيلم متشابهان ، لكن الفيلم له نطاق أوسع".



Idris Elba 1

بدأ تصوير فيلم Lutherالعام الماضي، من تأليف نيل كروس، وإخراج جيمي باين.

يقال إن الفيلم سيدور حول تحدى Luther للأشرار الذين يلعب دورهم سينثيا إريفو وآندي سيركيس، حيث يلعب الأول دور محقق يتحول لـ عدو، بينما يلعب الأخير دور المجرم الرئيسي.



إدريس إلبا

وكان الممثل إدريس ألبا تعاقد على عمل جديد مكون من 7 أجزاء مع إحدى المنصات العالمية، يحمل اسم Hijack، ويلعب فيه إدريس ألبا دور مفاوض الأعمال البارع Sam Nelson على أن يحمل العمل مفاجآت كثيرة يتضمنها المشروع الذى تعاقد عليه إدريس ألبا مؤخرًا وفقًا لما ذكره تقرير موقع ديلي ميل.