شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح مفاجأة حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما الليلة فى نسخته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجميع، انطلاق النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على قناة DMC، برئاسة الفنان القدير يحيي الفخرانى، وبمشاركة نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكى، حيث سيحمل المهرجان عدد من المفاجآت لصناع الدراما ولفتة لجيل العظماء .

وأكد مصدر مقرب لـ"الخليج 365، أن النجم الكبير مدحت صالح سيكون مفاجأة حفل افتتاح النسخة الأولى من مهرجان الدراما، والذى سيقدم أغنية جديدة تتناسب مع الحفل، كما أن الموسيقار هشام خرما سيضع الموسيقى التصويرية للمهرجان بالإضافة إلى موسيقى الدخول والتكريمات .

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان عن طريق إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه.