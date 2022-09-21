شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. 4 متنافسين على مقعد نقيب الموسيقيين بعد انسحاب على الشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انسحاب المرشح الخامس على الشريعى أصبح المتنافسين رسميا على مقعد نقيب المهن الموسيقة 4 فقط هم: مصطفى كامل، ومصطفى حلمى أمين، وشريف حلمى، وعلاء سلامة .

ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون من يوم الأحد 25 سبتمبر إلى الثلاثاء 27 من نفس الشهر نفسه. ويتم إعلان قائمة المرشحين النهائيين وكشوف الناخبين، يوم الثلاثاء 28 سبتمبر، على أن تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 11 أكتوبر.



مصطفى كامل مصطفى كامل



مصطفى حلمى مصطفى حلمى

يذكر ان الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية قال إنه يدعم الفنان مصطفى كامل المرشح في انتخابات النقابة على مقعد النقيب الذى خلا باستقالة الفنان هانى شاكر ، و قال لـ" الخليج 365" أنه يدعم مصطفى كامل بقوة لانه يرى بقناعته وخبرته في هذا المجال أنه هو الأنسب وهو رجل هذه المرحلة، بخلاف العلاقة الطيبة والصداقة القديمة التي تربطهما سويا منذ زمن طويل، حيث أكد أن انجح أعماله الغنائية مثل" ذكريات ومع السلامة ونورت أيامى وعشان خاطرى " كانت من تأليف مصطفى كامل، بالإضافة الى سيرته الطيبة التي يحكى عنها دائما موظفي النقابة وأعضاء النقابة كل وقت، مختتتما تصريحة بأنه يكن كل تقدير واحترام لكل المتنافسين الآخرين