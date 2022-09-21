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رسميا.. 4 متنافسين على مقعد نقيب الموسيقيين بعد انسحاب على الشريعى

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القاهرة - سامية سيد - بعد انسحاب المرشح الخامس على الشريعى أصبح المتنافسين رسميا على مقعد  نقيب المهن الموسيقة  4 فقط هم: مصطفى كامل، ومصطفى حلمى أمين، وشريف حلمى، وعلاء سلامة .

ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون من يوم الأحد 25 سبتمبر إلى الثلاثاء 27 من نفس الشهر نفسهويتم إعلان قائمة المرشحين النهائيين وكشوف الناخبين، يوم الثلاثاء 28 سبتمبر، على أن تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 11 أكتوبر.

 

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 مصطفى كامل 

 

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 مصطفى حلمى

 

 يذكر ان  الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية قال إنه يدعم  الفنان مصطفى كامل المرشح في انتخابات النقابة على مقعد النقيب الذى خلا باستقالة الفنان هانى شاكر ، و قال لـ" الخليج 365" أنه يدعم مصطفى كامل بقوة لانه يرى بقناعته وخبرته في هذا المجال أنه هو الأنسب وهو رجل هذه المرحلة، بخلاف العلاقة الطيبة والصداقة القديمة التي تربطهما سويا منذ زمن طويل، حيث  أكد أن انجح أعماله الغنائية مثل" ذكريات ومع السلامة ونورت أيامى وعشان خاطرى " كانت من تأليف مصطفى كامل، بالإضافة الى سيرته الطيبة التي يحكى عنها دائما موظفي النقابة وأعضاء النقابة  كل وقت، مختتتما تصريحة بأنه يكن كل تقدير واحترام لكل المتنافسين الآخرين  

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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