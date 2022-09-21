شكرا لقرائتكم خبر عن فارس: أنتجت 26 أغنية وكلهم اتسرقوا ومش هسيب حقى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب فارس ضيف علي تلفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع وعن مشواره الفني قال:" انتجت لنفسي 26 أغنية و اتسرقوا كلهم وجالهم أرباح واعلانات من اليوتيوب وانا ماخدتش أي حقوق ".

مضيفا:" انا مرضيتش أعمل مشكلة مع حد حتى عملت قناتي الجديدة على يوتيوب وحطيت الأغاني بتاعتي القديمة لأني ماقدرش احط أغاني غير اللى من انتاجي، ومع ذلك في أغنية ماعرفتش انزلها بسبب أن واحد سرقها ونشرها على اليوتيوب قبلي"، مشيرا إلى أن ذلك يعد نصب في ملايين وانا مش هسيب حقى".

وعاد المطرب فارس، نجم فترة التسعينيات، للغناء بأغنية جديدة طرحها عبر قناته على يوتيوب بعنوان "عصبى" بعد غياب سنوات، كلمات وائل توفيق وألحان محمد قماح وتوزيع محمود صبرى وميكس وماستر ساندو.

وتقول كلمات الأغنية:

عصبي متزعليش

ببقى ليه كده متعرفيش

بس وانا جنبك متخافيش

انا مأذيكيش ..

ده كلام بيجيب كلام

بنعاند ليه بقى و يحصل خصام

وبعد كل ده بنرجع اوام

واحنا بنا غرام..

وشارك فارس حفلة القرن وهى الحفل التى تجمع بين عدد كبير من مطربى الثمانينيات والتسعينيات والتى كانت في عام 2017، ومن أبرزهم محمد الحلو، وحسام حسني، ومحمد محيي، وسيمون، وأحمد عدويه، والراحل على حميدة.

وكان المطرب فارس قد طرح آخر أغنية له في 2015 أغنية بعنوان "ست البنات"، وذلك بعد اختفاء دام لأكثر من 7 سنوات، وتقول كلمات الأغنية: "ست البنات لو تسمح تفتح قلبها المقفول.. يا إما عن اللى هيجرى منى هبقى مش مسئول.. ف خدودها غمزتين آهين لو اتشافوا.. ضحكتها بتزيدهم جمال بشكل مش معقول".



المطرب فارس في لقاءه مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن



الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن